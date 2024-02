Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, la vittoria di Genova sulla Samp: “Abbiamo dato seguito alla bellissima prova di sabato, non era semplice dopo 48 ore recuperare forze fisiche e mentali. Una prestazione importante e un risultato importante, proseguiamo nella continuità a fare ciò che dobbiamo fare. Abbiamo regalato qualche passaggio nel primo tempo, poi la prestazione è stata di livello”.

Sulla formazione iniziale: “Ho fatto giocare gente fresca, era dovuto, i ragazzi che hanno giocato non mi hanno smentito, la rosa nel suo insieme sta crescendo molto. Sono dispiaciuto di non aver fatto giocare anche altra gente. Qui abbiamo bisogno di tutti, quando va bene così devi avere ancora di più l’obiettivo negli occhi e lavorare concentrato come stanno facendo i ragazzi”.

Su Johnsen e Falletti: “Lo dicevo nella partita precedente, sono contento che sia arrivata una prestazione del genere (di Johnsen), quando la differenza la fanno questi giocatori ce li teniamo stretti. Cesar (Falletti) era nel posto giusto al momento giusto”.

Sui cartellini gialli: “Per certi versi potevano non esserci alcune ammonizioni, mi spiace per quella di Pickel, proviamo a tamponarlo emotivamente sulle sue esuberanze, dovrebbe concentrarsi di più sul campo piuttosto che avere queste reazioni che sono gratuite, anche perché rischia di compromettere una prestazione che anche stasera è stata di livello”.

Sui risultati, su tutti la sconfitta del Palermo: “Ho visto i risultati, però dobbiamo guardare in casa nostra e continuare così. Qualsiasi sia il risultato degli altri noi dobbiamo arrivare a maggio in un certo modo con una classifica ideale. Noi ce la metteremo tutta per aver la miglior posizione”.

