La Scuola Materna San Giovanni di Croce S. Spirito ha ricevuto la visita delle coordinatrici della Fism a cui è associata per un incontro di formazione e proposta sui programmi didattici delle varie scuole della zona di Levante della Provincia di Piacenza. Don Massimiliano Camporese, gestore della scuola, e la coordinatrice, maestra Barbara Ragozzino, hanno voluto accoglierle per un saluto con un piccolo rinfresco, un presente per ognuna e un augurio di buon lavoro. In particolare, le coordinatrici pedagogiche responsabili, dott.ssa Adriana De Leo e dott.ssa Elena Brugnoni, hanno voluto presentare e condividere la nuova organizzazione della scuola con le importanti novità introdotte sui programmi e sugli ambienti che sono stati adattati di conseguenza.

Alla San Giovanni, prendendo spunto dal progetto innovativo del dott. Fusina, sono state abolite le classi e di conseguenza le aule e sono stati creati dei laboratori di creatività e lavoro dove i bimbi possono sviluppare le loro abilità cognitive.

La scuola si è dotata di un laboratorio artistico, un laboratorio scientifico, un laboratorio di costruzioni e da quest’anno anche di una sala di lettura con alcune iniziative in collaborazione con la biblioteca comunale. Anche l’ambiente di lettura, progettato dalle maestre come un bosco pieno di vegetazione, piante e fiori e allestito grazie alla collaborazione di alcuni genitori, ha riscosso un enorme successo tra i bimbi al punto che i nuovi, in visita nelle giornate di scuola aperta, hanno voluto soffermarsi subito a giocare. Il lavoro delle coordinatrici è poi proseguito con un confronto sull’organizzazione delle ore non frontali, importantissime per programmare la vita della scuola in tutti gli aspetti come le attività didattiche dei bimbi, il loro svago, le gite formative, il coinvolgimento pieno e consapevole delle famiglie. La giornata è terminata con alcune considerazioni sulle modalità di approccio necessarie per garantire la continuità della cura dei bimbi che poi passano alla scuola primaria. In questo ambito le coordinatrici si sono confrontate su come organizzare i colloqui con i futuri insegnanti, sugli aspetti definiti dalle schede di passaggio e sulle informazioni da condividere con i genitori per garantire ai bimbi il miglior inserimento possibile nella loro nuova realtà scolastica.

© Riproduzione riservata