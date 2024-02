Il livello del fiume Po è cresciuto di tre metri in 38 ore: le piogge persistenti che hanno investito il territorio in questi giorni, senza tregue, hanno provocato un conseguente innalzamento dei livello dei corsi d’acqua del territorio, oltre all’esondazione di diversi canali e fossati in campagna. Il Grande Fiume, in particolare, è passato da -4,97 metri sotto lo zero idrometrico a -1,85. La sua situazione non desta preoccupazione, almeno per ora. Anche l’Oglio ha visto una grande crescita: è passato da -0,19 a +2,18 metri, avvicinandosi al livello di attenzione.

E se ora le piogge hanno concesso una tregua, in giornata e per i prossimi giorni sono previsti altri rovesci, sebbene non incessanti come nelle giornate appena trascorse. Dunque, la portata e il livello dei corsi d’acqua potrebbero crescere ulteriormente. Di certo, c’è che fino a giovedì permane una situazione di allerta meteo, nonché di moderata criticità di rischio idraulico, come emerge dall’ultimo bollettino della Protezione Civile. lb

