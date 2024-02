Truccazzano, a fuoco azienda materie plastiche. Alta colonna di fumo

TRUCCCAZZANO (MILANO) (ITALPRESS) – Nove squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate a Trucazzano, alle porte di Milano, per un incendio che ha colpito l’azienda Arcadia in via Guido Rossi 10. L’azienda tratta materiale plastico. In supporto alle squadre Vvf di Milano sono presenti vigili del fuoco anche di Monza e Bergamo. Un’alta colonna di fumo si è alzata dal capannone ed è visibile nei centri vicini. Dai primi rilievi delle squadre di soccorso non ci sarebbero persone coinvolte. I vigili del fuoco stanno cercando di contenere e circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento delle aziende limitrofe. (ITALPRESS).

(Fonte video trl/Italpress – vigili del fuoco)