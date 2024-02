Un’operazione dei Carabinieri di Castelleone ha portato nel pomeriggio del 28 febbraio alla segnalazione alla Prefettura di un giovane di 23 anni per consumo di droga.

La pattuglia di Castelleone ha notato durante la notte nel centro abitato di Gombito un uomo a piedi che si aggirava per il paese e hanno deciso di controllarlo. Dopo avergli chiesto i documenti e avere verificato che non era del posto, lo hanno perquisito, trovando nelle sue tasche e sequestrando un involucro con all’interno 1,7 grammi di hashish, detenuti per uso personale. Il 23enne è stato segnalato alla Prefettura.

Ciò è avvenuto all’interno di una vasta operazione dei Carabinieri. Nel tardo pomeriggio e nella prima serata di mercoledì 28 febbraio, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Crema hanno svolto un servizio coordinato nel quartiere Santa Maria che ha visto l’impiego di quattro pattuglie. Nell’ambito delle attività di contrasto al consumo di stupefacenti e alle condotte di guida pericolose, sono stati anche controllati tre locali pubblici della zona e sono state controllate diverse autovetture.

Hanno partecipato i Carabinieri delle Stazioni di Crema, Bagnolo Cremasco, Romanengo e Rivolta d’Adda che, dalle 15.00 alle 21.00, hanno controllato in maniera continuativa vie e piazze del quartiere, identificando oltre 30 persone ed effettuando verifiche su 13 veicoli, nonché su tre locali pubblici, tra cui due bar.

