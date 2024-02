Il Venezia vince 2-0 col Cittadella e si riporta a +1 sulla Cremonese. Nei postici della 27esima giornata da registrare anche il pareggio tra Pisa e Modena: i canarini, prossimi avversari dei grigiorossi nel match di domenica alle 18:30 al “Braglia” recuperano due volte i toscani, prima con un gol dell’ex Pergo Fabio Abiuso, poi con il 2-2 dell’ex Cremo Luca Strizzolo.

In classifica gli emiliani raggiungono il Cittadella a 36 punti: per i veneti, in laguna, è arrivata la settima sconfitta consecutiva a firma Gytkjaer e Bjarkason. Il 2-0 del Venezia rilancia le quotazioni dei ragazzi di Vanoli, che nelle ultime sei giornate hanno vinto 4 volte e pareggiato una, con l’unico neo della sconfitta di Parma arrivata nel recupero di un match senza esclusione di colpi.

La frenatina della capolista, al secondo pari consecutivo (1-1 col Cosenza dopo il segno X di Como), compatta le prime quattro posizioni: Parma 56, Venezia 51, Cremonese 50, Como 49. Il Palermo, ko in casa contro la Ternana, si attarda a 46.

Campale la prossima giornata di campionato, la 28esima, con la Cremonese impegnata a Modena e lo scontro direttissimo per la zona promozione diretta: al “Sinigaglia” c’è Como-Venezia.

Simone Arrighi

© Riproduzione riservata