Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nella mattinata di giovedì in un appartamento in via Genala. Si tratta di un 78enne. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa, che non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto forzare l’ingresso per riuscire ad accedere all’abitazione, insieme ai soccorritori del 118. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso che, secondo le prime informazioni, sarebbe ascrivibile a cause naturali. Delle indagini del caso si sta occupando la Polizia Locale di Cremona, che dovrà chiarire le circostanze della morte. lb

