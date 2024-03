Si sono svolte nei giorni scorso le lauree dell’Università Cattolica, triennali e magistrali. 22 in tutto i nuovi laureati.

Laureati magistrali:

Marco Belli di Piacenza

con la tesi: L’intelligenza artificiale nel business: un’analisi per accrescerne la consapevolezza e i vantaggi competitivi.

Valentina Benelli di Castelleone (CR)

con la tesi: La transizione sostenibile: il caso Marsilli.

Nicolo’ Cassanelli di Cremona

con la tesi: La sostenibilità ambientale nel settore siderurgico: l’applicazione di modelli di produzione circolari per la riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera.

Benjamin Fazzi di Bolzano

con la tesi: Exploring potential applications of virtual reality for organizations: effects of virtual nature on creativity.

Jacopo Leva di Izano (CR)

con la tesi: Imprenditorialità e innovazione come fattore critico di successo.

Riccardo Locca di San Rocco al Porto (LO)

con la tesi: L’intelligenza artificiale come fattore di innovazione per startup e PMI.

Andrea Percudani di Parma

con la tesi: L’attività di Startup Fundraising: il caso JEMtech.

Laureati triennali

Cristian Ambrosini di Alfianello (BS)

con la tesi: Il valore della brand experience: i 100 anni di magia di Disney.

Anna Baronio di Alfianello (BS)

con la tesi: Covid-19: impatto sul mercato del lavoro giovanile.

Aurora Cavalieri di Pieve San Giacomo (CR)

con la tesi: La misura della felicità e alcune sue determinanti.

Roberto Maria Cremonesi di San Giuliano Milanese (MI)

con la tesi: Laboratorio di data Visualization.

Alessandro Federici di Cingia de’ Botti (CR)

con la tesi: Laboratorio di Data Visualization.

Alice Ghinaglia di Soresina (CR)

con la tesi: I bilanci delle società cooperative: il caso della Latteria Soresina S.C.A.

Marta Ghirardini di Ravenna

con la tesi: Le strategie di internazionalizzazione delle imprese e l’ingresso nei mercati esteri.

Nadia Khodari di Cremona

con la tesi: Le strategie di internazionalizzazione del Made in Italy nei settori: moda, alimentare, legno e arredo.

Mateo Marceta di Piacenza

con la tesi: Laboratorio di Data Visualization.

Milena Merigo di Alfianello (BS)

con la tesi: Da London stock exchange ad Euronext Milano: l’evoluzione di Borsa italiana.

Veronica Pollastri di Cremona

con la tesi: Modello IS-LM: la cosmesi, un indicatore di reddito.

Chiara Pregnolato di Nova Siri (MT)

con la tesi: Il posizionamento del Made in Italy a livello internazionale: la campagna di Nation Branding “Italy is simply extraordinary: be IT”.

Ilaria Puzzi di Cremona

con la tesi: Incapacità e annullamento del contratto.

Nicolo’ Yuri Rossetti di Credera Rubbiano (CR)

con la tesi: Laboratorio di Data Visualization.

Giulia Schembari di Siracusa

con la tesi: Cross-cultural management e strategie di internazionalizzazione.

