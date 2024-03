Daniel Ciofani ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, la partita di Modena: “Sono contento di essere stato utile, vivo per questi momenti, anche se sono dieci minuti. Nonostante l’inferiorità numerica sentivo che saremmo potuti passare in vantaggio”.

Su Bianchetti: “Matteo era felicissimo, è il capitano, insieme a Castagnetti e me ovviamente. E’ un ragazzo sensibile e riservato, ma in categoria fa la differenza. Ce lo teniamo stretto, sono molto felice che il gol vittoria l’abbia fatto lui, se lo meritava”.

“Siamo un gruppo unito con ragazzi splendidi, te lo dice uno che sta giocando poco, quindi vedo molto da fuori – prosegue Ciofani – C’è una bella alchimia, giocare e vincere in B, fuori casa, è difficile per tutti, come testimoniato dalle partite ogni domenica. Oggi ci abbiamo creduto fino alla fine, la vittoria ci può stare, ma ci sono altre volte in cui avremmo meritato di vincere e non ci siamo riusciti. Continuiamo a correre, mancano ancora tante partite”.

Sulla partita di sabato contro il Como: “E’ uno scontro diretto, come quasi ogni domenica accade. Loro stanno facendo altrettanto bene. Ora ci godiamo la vittoria, poi ci prepariamo per la partita di sabato”.

Sulla bagarre in classifica per il secondo posto: “E’ emozionante, ogni partita ci può essere un sorpasso, bisogna avere continuità. Anche oggi fare un punto qui non sarebbe stato da disdegnare. Dobbiamo fare punti, le gare saranno tutte più sporche, fatte di altre qualità oltre a quella tecnica, ma questa squadra ha dimostrato di averle”.

