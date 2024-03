City-United 3-1, Foden ribalta il derby di Manchester

(Adnkronos) – E’ Phil Foden il protagonista del successo del Manchester City in rimonta nel derby contro il Manchester United per 3-1- L’attaccante ha segnato due gol nel secondo tempo della sfida che regala il successo al City nella 27esima giornata della Premier League.

Manchester United in vantaggio all’8′ con un gol di Marcus Rashford ma sotto la spinta dell’Etihad Stadium la squadra allenata da Guardiola ha iniziato a premere fino a quando Foden ha pareggiato con un tiro dalla distanza al 56′ e poi ha portato la sua squadra in vantaggio a 10 minuti dalla fine, all’80’. Nel finale è stato Erling Haaland al 91′ a mettere il sigillo finale alla sfida. La vittoria ha portato il City (62) ad un punto dalla capolista Liverpool (63) in vista dell’attesissimo incontro delle due squadre ad Anfield il prossimo fine settimana.