Sbarca a Cremona il successo editoriale de “Il Post” con una giornata a lungo attesa di incontri nella cornice del teatro Ponchielli “per fare giornalismo dal vivo e incontrare lettrici e lettori”.

Il progetto è quello di portare “Il Post” in ambiti e luoghi nuovi, dopo che i nomi della sua redazione sono diventati per molti punto di riferimento tra podcast, newsletter, social media.

Tutto esaurito nel teatro di Cremona per l’intera giornata: dalle 11 fino a stasera, otto diversi momenti che hanno per protagonisti i giornalisti de “Il Post” e altri personaggi di spicco: Chiara Alessi, Matteo Bordone, Michele Serra, Daniela Collu, Matteo Caccia, solo per citarne alcuni.

Ad aprire la domenica è stata una rassegna stampa dal vivo: “I giornali, spiegati bene”, con il direttore Luca Sofri e Francesco Costa. Questo il cartellone:

Si conclude stasera alle 21 con Indagini Live, l’evoluzione di uno dei podcast più seguiti, quello di Stefano Nazzi che sarà sul palco con “Roma 22 giugno 1983”, il racconto sul caso di Emanuela Orlandi, con sound design e musica dal vivo di Stefano Tumiati.

Il servizio di Giovanni Rossi

