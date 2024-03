Un altro episodio di vandalismo ai danni della stazione ferroviaria di Castelvetro Piacentino, sia all’esterno che all’interno dell’edificio. Il sindaco Silvia Granata, che ha annunciato che stanno indagando di Carabinieri della Stazione di Monticelli, ha stimato che i danni degli imbrattamenti e dei vandalismi si aggirano attorno ai circa 15 mila euro.

“Chiederei di restituire in qualche modo, anche con servizi utili alla comunità almeno di pari valore e vorrei anche poter guardare negli occhi chi si è organizzato per buttare via in questo modo il proprio tempo, la propria reputazione e il prezioso denaro di tutti” scrive il sindaco Granata. f.band

