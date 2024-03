Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, la vittoria arrivata sul campo del Modena: “Siamo felici di aver fatto una partita importante su un campo difficile, sapevamo dell’importanza della partita e delle difficoltà che avremmo incontrato. La squadra avrebbe potuto fare meglio, ma non abbiamo mai rischiato, tranne nel finale. Non molliamo mai e anche in dieci i ragazzi ci hanno creduto: è bellissimo per loro, stanno facendo qualcosa di eccezionale”.

Su Bianchetti: “E’ il giusto premio per tutte le prestazioni che ha fatto e per quello che sta dando a questa squadra. Come lui oggi Ciofani, che ha meritato di entrare in campo, come lui tutti quelli che spingono da dietro per giocare”.

Sulla squadra che fa bene anche in dieci: “Andiamoci piano, la squadra non perde le distanze nel fare le cose, però c’è un palo del Modena che ci avrebbe potuto mettere in difficoltà. Per un episodio saremmo anche potuti andare sotto”.

Cosa non è piaciuto al mister: “Non mi è piaciuta la precisione nei passaggi, nei contrasti, dovevamo essere più presenti nel campo. Partita difficile, con loro molto aggressivi, mi dispiace che negli ultimi metri abbiamo sbagliato parecchie volte la scelta del passaggio per fare male, poi 3-4 occasioni davanti alla porta in cui avremmo potuto fare meglio”.

Sul rosso a Johnsen: “E’ venuto subito a chiedermi scusa, sa che ha commesso un’ingenuità, poteva essere più lucido. Peccato perchè lo perdiamo in una partita importante, ma con il Como si inizia comunque in 11”.

Infine sulla sfida di sabato contro il Como: “Sappiamo che non bisogna mollare, prima della partita eravamo quarti e ora siamo secondi, basta un risultato per cambiare molto”.

