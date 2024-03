Ci sarà anche l’intervento di Chiara Tramontano, sorella di Giulia, vittima di uno dei più atroci femminicidi dell’ultimo periodo, nel convegno sulla violenza di genere in programma domani 4 marzo al teatro Filodrammatici.

Interverrà in collegamento da remoto, all’interno del convegno #CodiceRosso- Non sei sola, organizzato da Santo Canale, agente di Polizia Locale presso il comando di Bergamo e presidente della commissione per la sicurezza a Cremona, nonché delegato del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, con il patrocinio di Comune di Cremona, Provincia e Regione Lombardia. Si affronterà il tema della violenza di genere con le forze dell’ordine, in prima linea insieme ai medici del pronto soccorso, anch’essi presenti all’incontro, per poi passare alla parte giudiziaria e al lavoro in sinergia con i centri di violenza e i servizi sociali.

Giulia Tramontano è stata uccisa quando era al settimo mese di gravidanza, a soli 29 anni, per mano dell’allora suo compagno. Proprio in questi mesi è in corso il processo davanti alla Corte d’Assise di Milano.

L’appuntamento di domani è rivolto in particolare agli studenti delle scuole superiori di Cremona.

© Riproduzione riservata