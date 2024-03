Si è parlato degli episodi di vandalismo da parte di minorenni nel quartiere Cambonino oggi in Consiglio Comunale con l’interrogazione di Simona Sommi (Lega), episodi anche recenti avvenuti in particolare tra il quartiere e il Centro commerciale CremonaPo, oltre che sugli autobus della linea L.

“Tra gli episodi, avvenuti tra ottobre e febbraio – ha ricordato Sommi – si sono verificate resistenza ai controllori con minacce; porte degli autobus aperte a forza in corsa per sfuggire ai controllori; vetri delle porte in frantumi a causa di oggetti contundenti; pietre lanciate contro il parabrezza con mezzo in corsa; laser puntato sugli occhi a un autista; liti che sfociano in ferimenti con armi bianche; casi di disturbo della quiete pubblica, scippi e danni alle auto parcheggiate al centro commerciale”.

“La soluzione temporanea – afferma Sommi – proposta da Arriva di includere due agenti di sicurezza privata all’interno dei mezzi della linea L (tratto autostazione-quartiere Cambonino) sembra, nonostante tutto, non sufficiente e risolutiva”.

Ci sono diversi esempi in altre città di gestione del problema, afferma Sommi, ad esempio dotare gli autisti dei mezzi di un pulsante di emergenza collegato alla centrale operativa delle Forze dell’ordine che può così inviare le pattuglie più vicine alla zona a supporto dell’autista e dei passeggeri.

Per Sommi è “necessario nei quartieri cosiddetti “difficili” una maggiore presenza di Polizia Locale e Forze dell’ordine a tutela della cittadinanza e per prevenire possibili atti vandalici”.

“I servizi svolti dalla Polizia Locale al Cambonino – ha risposto Barbara Manfredini, assessore alla Polizia Locale – sono stati 257 nel 2023; 33 nei mesi di gennaio e febbraio 2024, inoltre è attivo il controllo di vicinato. Ricordo inoltre che sono presenti 6 telecamere collegate con la Centrale Operativa del Comando della Polizia Locale.

Sono stati inoltre effettuati incontri con Arriva, insieme agli assessori Simona Pasquali e Luca Zanacchi, nonché con i tecnici

del Trasporto Pubblico Locale e Arriva al Comando della Polizia Locale. Da Natale 2023 sono presenti due guardie giurate sulla Linea L per 5 giorni alla settimana, oltre che servizi della Polizia Locale in borghese sempre sulla Linea L. Sono attivi controlli al centro commerciale CremonaPo in sinergia con le Forze dell’Ordine.

Sono stati fatti incontri con il direttore del centro commerciale ed effettuati interventi da parte della pattuglia della Polizia Locale.

Infine ricordo che è attivo il ‘Tavolo del Cambo’ con parte politica e componenti del Comitato di quartiere, agente di quartiere, parrocchia, servizi sociali , associazioni, cooperative che offrono servizi educativi, tutte realtà molto attive sul posto”.

Il Tavolo – cnvocato prima dei recenti fatti di cronaca – si riunirà il 6 marzo per coordinare le attività nel quartiere e sviluppare sinergie anche con l’oratorio e la parrocchia.

“Stretto – ha aggiunto Manfredini – è inoltre il rapporto con il Comitato di quartiere e costante sia da parte del Servizio Beni Comuni che da parte di altri Servizi comunali. Il Comitato di quartiere è stato coinvolto nelle attività progettuali rivolte agli adolescenti e preadolescenti con i progetti “Ci sto Affare Farica!” e “CR-Evolution”.

È stata rigenerata l’area di gioco libero davanti alla scuola d’infanzia, rigenerato il campetto rosso con una nuova pavimentazione. L’Assessorato allo Sport ha provveduto a fare acquistare e collocare le porte da calcetto nuove e ha coinvolto i ragazzi del quartiere in un torneo. Fondamentale è inoltre il documento di zona, utile strumento di lavoro e di intervento sul territorio. Importante è l’impegno da parte dell’assessore Maurizio Manzi in merito alla corretta gestione dei rifiuti nel quartiere e per gli interventi straordinari fatti per lo sgombero di quelli abbandonati”.

La consigliera Sommi ha preso atto della risposta auspicando comunque una maggiore incisività nelle attività rivolte a minori e adolescenti. gbiagi

