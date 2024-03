Ancora maltempo: la città del torrazzo si è svegliata sotto una pioggia battente e il territorio provinciale nelle scorse ore è stato sferzato dalle raffiche di vento che hanno fatto oscillare o cadere diverse piante, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Segnalazioni sono arrivate nella serata di domenica da Pizzighettone, Annicco, Crema e Sesto, ma anche dalla stessa Cremona con un albero precipitato sulla ciclabile all’incrocio fra via Postumia e via Palosca.

Il livello del fiume Po a Cremona nella tarda mattinata di lunedì si attestava su -0,74 metri sotto lo zero idrometrico, ancora distante dunque dalla soglia di attenzione; stato di criticità ordinaria invece nelle sezioni del Delta del fiume come segnalava il bollettino AIPo del 3 marzo.

La situazione non sembra destare preoccupazione, in considerazione della previsione per la settimana che include qualche schiarita oltre ai momenti di pioggia.

Prosegue comunque una marcata instabilità sulla pianura padana con l’arrivo nuovi sistemi nuvolosi, secondo quanto riferisce Paolo Corazzon Meteorologo di 3BMeteo.

Servizio di Federica Priori

