Alla Piccola Biblioteca si Palazzo Affaitati (via Ugolani Dati, 4) gli albi illustrati hanno un posto speciale: sono infatti numerose le famiglie che frequentano questo spazio e che hanno riconosciuto il valore di questi libri, libri che raccontano storie per immagini e parole, portando nelle proprie case storie illustrate di grande bellezza. Gli albi accompagnano nella comprensione di alcuni episodi della vita quotidiana, della crescita, si fanno rituale di connessione e di relazione tra l’adulto e il bambino, fermano il tempo e creano spazio. Dalla passione che alcune famiglie dimostrano ogni giorno per questi albi illustrati, letti e riletti nelle proprie case, nasce il progetto educativo Storie di casa mia nostra. Letture condivise in Piccola Biblioteca realizzato insieme alle bibliotecarie. Si tratta di un ciclo di letture ad alta voce di albi illustrati proposti da genitori negli spazi della Piccola Biblioteca, che iniziano il 9 marzo e si terranno nei fine settimana sino all’8 giugno.

Ogni appuntamento sarà curato da una madre (ma il progetto è aperto anche a zii, padri, nonni ecc) che racconterà la scelta dell’albo illustrato, cosa rappresenta quel libro nella relazione con i figli, quale “potere” questo libro ha avuto in specifici momenti della vita quotidiana. Le famiglie che ascolteranno le storie narrate dalle madri potranno conoscere nuove letture da proporre a casa, e potranno anche relazionarsi in un contesto non formale, per creare un piccolo mondo di letture condivise. Infine, potranno trovare alla Piccola Biblioteca servizi gratuiti per tutti, nonché uno spazio accogliente, in cui sarà possibile confrontarsi attraverso la narrazione. Il gruppo è aperto ad accogliere ulteriori lettrici e lettori per continuare anche nei prossimi mesi a creare momenti di condivisione, lettura e ascolto. E’ possibile manifestare il proprio interesse a partecipare al progetto scrivendo a piccolabiblioteca@comune.cremona.it. Nel calendario da marzo a giugno sono indicati i nomi delle lettrici, le letture intorno ad un tema, l’età di riferimento degli albi illustrati proposti. Agli appuntamenti sono invitate le famiglie, che potranno partecipare in modo libero e gratuito, ricordando di prenotare la propria presenza così da rendere davvero accoglienti gli spazi della Piccola Biblioteca.

IL CALENDARIO

Sabato 9 marzo ore 10:30, Francesca, mamma di Pietro: “Si può essere amici anche se si è tanto diversi?” letture per bambini e bambine di età 4-7 anni;

Sabato 30 marzo ore 10:30, Francesca, mamma di Miriam e Nora: “Non vedo l’ora di diventare grande!!”, letture per bambini e bambine di età 3-6 anni;

Domenica 7 aprile ore 10:30, Elisa, mamma di Lorenzo e Nora: “Davvero invitiamo il lupo a cena?”, letture per bambini e bambine di età 3-7 anni;

Sabato 20 aprile ore 10:30, Sonia e Giada, mamme di Kira, Litha e Melissa: “Benvenuti amici!”, letture per bambini e bambine dai 4 anni;

Sabato 11 maggio dalle ore 14:30, le letture si spostano alle Colonie Padane per Supergioco Sano organizzato da ASST Cremona;

Sabato 25 maggio ore 10:30, Valeria, mamma di Bianca: “Il grande passaggio al vasino!” letture per bambini e bambine di età 0-3 anni;

Sabato 8 giugno ore 10:30, Silvia, zia di Daria: “Io sono un pirata” letture per bambini e bambine di età 4-6 anni.

