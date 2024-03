Cancellato questa mattina il treno delle 7,30 da Cremona per Milano: era partito da Bozzolo alle 7:05 ma si è fermato a Cremona per un guasto che ha richiesto il rientro in deposito. I viaggiatori che dovevano proseguire per il capoluogo sono stati dirottati sul Treviglio delle 7.41, che però sta viaggiando con 20 minuti di ritardo mettendo in difficoltà chi deve prendere la coincidenza nella città bergamasca.

La mattinata dei pendolari era già cominciata male con la corsa partita da Bozzolo alle 6:25 che ha subito accumulato 20 minuti di ritardo per controlli tecnici, ritardo che non è più stato recuperato.

In ritardo anche il Cremona – Pavia delle 7:05 e il Treviglio – Cremona delle 7:07 che ha accumulato 20minuti.

Ieri c’erano già state avvisaglie dei problemi sulla Milano – Cremona, con la corsa delle 14,20 da Centrale, arrivata a destinazione un’ora dopo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

