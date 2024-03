Alla vigilia il Vero Volley Milano sembrava un’altra montagna invalicabile dopo Conegliano, ma la Vbc Trasporti Pesanti ha vinto 3-2 davanti a 2900 spettatori battendo l’ormai ex seconda della classe. Grande prova corale delle rosa: Hancock MVP del match, perfetta nell’ispirare i 21 punti di Lee e i 18 di Smarzek. Dall’altro lato una statuaria Egonu con 36 punti, ma a tratti è sembrato un monologo il suo, con solo Sylla a dare manforte.

Una partenza tutta rosa con la Vbc che piano piano dal 3-1 prende terreno indirizzando il set: Lee e Smarzek partono forte e il muro di Milano non riesce a prendere le misure. In un amen il risultato recita 10-6, le ospiti portano quasi tutte le giocatrici dello starting sex a referto, ma non basta per recuperare il gap.

Dal 16-12 piano piano si accendono Egonu e Sylla con un paio di attacchi imprendibili dalle rosa, ma il gap resta ampio e Casalmaggiore vince 25-18.

Nel secondo set l’inerzia cambia lato: Egonu firma 4 dei primi 11 punti di Milano e Casalmaggiore è costretta ad inseguire subendo molto in ricezione. Coach Pintus sceglie di far riposare Lee e da più spazio a Cagnin, ne risente ovviamente l’apporto offensivo.

In poco tempo Casalmaggiore va sotto 12-19 con la regia di Orro che continua a ruotare i suoi attaccanti. Entrano così in campo le “seconde linee” rosa: Avenia, Faraone da libero insieme a Manfredini, Cagnin e Obossa, mentre Gaspari tiene le titolari e riporta la parità la gara (17-25).

Il terzo set inizia con un 5-1 di parziale per Casalmaggiore che costringe subito coach Gaspari al time out: le parole dell’allenatore influiscono subito su Orro e compagne che prima si portano sotto 6-5 poi pareggiano 8-8. Il Vero Volley riprende a mettere in difficoltà la Vbc con il servizio, ma questa volta De Bortoli e la ricezione rosa rispondono presente, si prosegue in parità fino all’11-11. Le padrone di casa però grazie a Lee, Perinelli e Smarzek firma un 4-0 che costringe Milano al time out: questa volta con risultati altalenanti, merito anche di scambi molto lunghi che vedono la vbc spuntarla in più di una occasione (20-15).

Dal 21-15 diventa un Smarzek-Egonu show, ma la Vbc forte del vantaggio accumulato rimane fredda nonostante l’opposto della nazionale sbagli poco. Casalmaggiore grazie al 25-21 ottiene il 2-1 e il punto in classifica.

Nonostante una partenza migliore per le milanesi (5-8), le casalasche riallacciano quasi subito prima 8-10 poi 11-11 grazie anche a capitan Perinelli. Coach Pintus intuisce il protrarsi del match e schiera Cagnin mentre dall’altro lato Egonu continua a colpire senza particolari problemi. La difesa di Casalmaggiore è sempre attenta nelle retrovie, nonostante qualche difficoltà a muro (19-19).

La Vbc, padrona del suo destino in più di una occasione, sbaglia qualcosa di troppo al servizio e il Vero Volley non se lo fa ripetere: Sylla è monumentale in ricezione e grazie al suo attacco cambia l’inerzia sul 23-23. Il punto finale lo mette ancora Egonu che oltre al 23-25 che vale il 2-2 firma anche il suo 28° punto.

Il tie break inizia con Casalmaggiore avanti 4-2 e successivamente grazie a Lee 7-5. Vantaggio comunque momentaneo perché Egonu riprende subito Milano sulle spalle per il 7-7. Il duello a distanza tra Egonu e Lee si protrae tutto il set, con l’americana incisiva anche a muro. Dal 10-11 la Trasporti Pesanti prova a scappare proprio grazie a tre punti di fila della statunitense, di cui un muro su Egonu, ma Milano risponde per il 14-13. L’errore al servizio di Egonu consegna il 3-2 a Casalmaggiore.

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 3-2 (25-18/17-25/25-21/23-25/15-13)

Vbc Trasporti Pesanti: Perinelli 12, Cagnin 3, Smarzek 18, Obossa 1, Faraone, Edwards, Hancock 9, De Bortoli, Manfredini 4, Lohuis 7, Colombo 1, Avenia, Lee 21.

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 8, Malual, Candi, Daalderop, Egonu 36, Sylla 10, Bajema, Rettke 5, Orro 7, Folie 8, Heyrman 2.

Lorenzo Scaratti

