La quarta edizione di “Formaggi & Sorrisi – Cheese & Friends Festival”, in programma tra le vie del centro di Cremona dal 12 al 14 aprile, si preannuncia un’edizione ricca di eventi imperdibili.

Formaggi da scoprire e da degustare mentre si vive un’atmosfera di festa perché l’evento dedicato ai prodotti caseari provenienti da ogni regione d’Italia sarà anche una kermesse piena di incontri culturali, momenti di intrattenimento e di animazione, “disfide” a tema e degustazioni guidate da esperti, con la promessa di soddisfare le aspettative di un pubblico sempre più vasto e affezionato a un festival che, come ogni anno, riunisce appassionati e addetti del settore.

Ad aprire il palinsesto sarà una Disfida gastronomica dei formaggi in cascina. Una gara originale tra produttori per scoprire, insieme al pubblico del Palacheese, il formaggio più accattivante di quest’edizione, ma anche un modo per conoscere la storia di realtà agricole della tradizione rurale lombarda. Si spazierà dal blu di capra della cascina artigianale bresciana Consoli, alla Pepita (tra i primi quindici formaggi semifinalisti del Cheese award 2023), prodotta con latte di pecora dall’Azienda agricola Bianchessi, a Quintano, in provincia di Cremona, fino ad arrivare nel Lodigiano dove madre e figlia in cascina San Tommaso fanno formaggi con latte di capre camosciate o al confine con Mantova dove le due giovani sorelle Amati della Società agricola Margherita curano le loro vacche con dedizione dando forma a un canestrato con caglio caprino, sapido e piccante. Presenti anche le aziende cremonesi Caffi, che lavora latte di bufala e Carioni, conosciuta per il suo Bacio di mamma mucca.

Gli abbinamenti proposti nel corso degli appuntamenti CheeseBeer e CheeseWine saranno inaspettati e piacevoli. Grazie alla guida degli esperti dell’Onaf (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio), il pubblico verrà coinvolto in una degustazione che interpreta l’accoppiamento di Grana Padano e Provolone Valpadana con birre artigianali e con vini prodotti dai vitigni autoctoni di Lambrusco e Malvasia dell’Azienda agricola Torchio per un viaggio multisensoriale sorprendente. Non meno accattivante sarà l’assaggio con il drink perfetto nel corso del CheeseBar. A creare la sintonia fra un formaggio e una “miscela” a base di distillato ci sarà Paolo De Laurentiis, titolare del Say Cheese Bistrot di Milano, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle sue chicche e racconterà la sua esperienza con l’apertura di un’attività di somministrazione bevande incentrata sulla produzione casearia per svelare i segreti di questo nuovo format di locale.

Visto il successo della scorsa edizione, torna Formaggi in musica, in versione jazz, soul e blues. Ogni formaggio verrà associato ad una melodia per una sintesi armoniosa tra note musicali e note organolettiche. I musicisti performeranno live la loro idea di “matrimonio” tra un prodotto caseario e il motivo più adatto a interpretarlo. Vedremo come i sapori del Formaggio di Bufala, del Salva Cremasco Dop, del Provolone Dop Piccante e del Grana Padano Dop 20 mesi Riserva volteggeranno sulle note jazz, come la bontà del Formaggio di Capra, del Taleggio Dop, del Provolone Dop Dolce e del Grana Padano Dop12 mesi scivolerà sulle note soul e come il gusto del Quartirolo Lombardo Dop, il Formaggio Pecorino, il Provolone Affumicato e il Grana Padano Dop 16 mesi danzerà in musica blues.

Protagonisti assoluti saranno i due prodotti d’eccellenza Grana Padano Dop e Provolone Valpadana Dop che, in occasione delle molte degustazioni a tema in programma nel Palacheese, saranno declinati in molteplici sfumature di preparazioni gastronomiche. Un esempio per i più gourmand? L’inaspettata sinergia che si potrà creare abbinandoli con cioccolato, mostarda e miele. Sarà un’esperienza indimenticabile scoprire con quante gradazioni questi formaggi possano essere interpretati regalando sensazioni al palato sempre nuove e uniche. Quattro differenti tipologie di Provolone Dop (dolce, affumicato, semi stagionato, piccante) e di Grana Padano (12 mesi, 16 mesi, 20 mesi Riserva, oltre 24 mesi) saranno messe in gioco dai maestri degustatori per far comprendere al pubblico tutte le nuance di sapore che l’abilità dei casari riesce magistralmente a creare. Provare per credere!

I maestri assaggiatori dell’Onaf accompagneranno, inoltre, il pubblico in un percorso alla scoperta dei Formaggi del Po, un viaggio dei sapori, incominciato nella passata edizione, attraverso l’assaggio di prelibatezze casearie che vengono realizzate nelle regioni toccate dal Grande fiume, da Alessandria fino a Parma. Ogni regione fluviale sarà rappresentata da una tipologia di formaggio: il Cacio del Po, a pasta semicotta, stagionato da 60 a 120 giorni, prodotto con latte vaccino intero crudo della zona di Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza; la Raspadura lodigiana, grana con sei mesi di stagionatura, presentato in sottilissime sfoglie; il Provolone DOP piccante, prodotto con latte vaccino, a pasta filata; la Crescenza, realizzata con latte vaccino intero pastorizzato, a pasta molle, crudo e fresco; il Gorgonzola Dop, anch’esso a pasta molle, ma che presenta venature blu verdastre o grigio azzurre; Il Grana Padano DOP 16 mesi, con il suo gusto saporito e non piccante; il Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi, granuloso e friabile.

Per i più piccoli non mancherà un’area Kids con la Mucca didattica. In questo spazio colorato e stimolante i bimbi potranno diventare piccoli mungitori, giocare, disegnare, apprendere. Granì e Provolì saranno le simpatiche mascotte che accompagneranno i visitatori alla scoperta di tutte le sorprese di Formaggi & Sorrisi.

“Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival” è promosso dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana e dal Consorzio di Tutela Grana Padano, con il patrocinio del Comune di Cremona, della Provincia di Cremona e della Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione con Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e l’Istituto Superiore L.Einaudi, e con l’organizzazione di Sgp Grandi Eventi.

