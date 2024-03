Il movimento per la riqualificazione dell’ospedale di Cremona, ha incontrato questa mattina il Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti.

Un incontro chiesto da tempo per illustrare i motivi che hanno portato alla raccolta di firme per chiedere di sospendere le procedure che dovrebbero portare alla realizzazione del progetto firmato dall’architetto Cucinella presentato il 30 novembre scorso.

Il sindaco ha ascoltato i 6 componenti in rappresentanza del movimento durante una riunione informale in sala Consulta. E’ stata ribadita la necessità di una riqualificazione dell’attuale ospedale e del rilancio della sanità cremonese a costi inferiori arrivando allo stesso standard offerto dalla nuova struttura. I risparmi dovrebbero essere poi utilizzati per l’assunzione di personale, l’acquisto di nuove strumentazioni e per rendere più moderno il polo sanitario cremonese per attrarre gli specialisti di cui c’è grande carenza.

