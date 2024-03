A CremonaFiere un Corso sulle problematiche Flebologiche e Linfologiche per gli operatori delle Residenze Sanitarie Assistenziali, delle Rsa. Un’occasione, per gli esperti arrivati a Cremona da tutta Italia, per fare il punto sulla vita delle persone che popolano queste strutture, profondamente cambiate negli ultimi anni, e non solo a causa della pandemia da Covid 19. Un appuntamento che si inserisce, in qualche modo, in una tematica ormai cara alla nostra città, quella di una popolazione che invecchia sempre più. E arriva dopo l’ingresso della città del Torrazzo nel progetto Cremona città della longevità, che cresce al Campus dell’Università Cattolica, un progetto che rappresenta una sfida globale. I responsabili scientifici del corso, il dott. Augusto Farina e il dott. Guglielmo Emanuelli, hanno lasciato inizialmente la parola al sindaco Galimberti che ha ringraziato per questo approfondimento medico.

Ma qual è l’identikit degli ospiti ricoverati oggi nelle RSA? Persone sempre più anziane, sempre più fragili, con sempre più patologie da trattare contemporaneamente. Nell’ambito di questa realtà i quadri clinici da patologie venose e/o linfatiche degli arti inferiori, così presenti in tutta la popolazione, sono sempre più presenti e numerosi.

© Riproduzione riservata