Aria di big match allo stadio “Zini” e la risposta di pubblico non si fa attendere. La prevendita per Cremonese-Como ha toccato quota 3.224 biglietti staccati entro giovedì sera. Di questi, 1.016 sono i biglietti acquistati dai tifosi lariani per il settore ospiti, la curva Nord.

Sold out la Sud “Erminio Favalli”, come sempre caldissima. Resta disponibilità negli altri settori, distinti “Gianluca Vialli” in primis. Sommando i 6033 abbonati ai biglietti già venduti, a circa 24 ore dalla partita, il dato totale è di 9257 spettatori.

La vendita terminerà alle 19:00 di venerdì. Come comunicato con determina 10 dell’O.N.M.S. la partita è sottoposta a limitazioni: “vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Como esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Como 1907”.

Al link seguente tutte le info: https://uscremonese.it/biglietteria-crecomo/

