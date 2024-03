Marsilio “Il campo largo non sarà il futuro dell’Italia”

PESCARA (ITALPRESS) – “Il popolo abruzzese vuole guardare al futuro e ha dimostrato di non avere nessuna nostalgia di un triste passato che si è gettato alle spalle già 5 anni fa. Il campo largo non è il futuro dell’Abruzzo perché era il suo triste passato, e il campo largo non sarà il futuro dell’Italia”. Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dal comitato elettorale a Pescara.

