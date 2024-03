Presentato oggi pomeriggio in sala della Consulta il programma di eventi della rassegna “Cielo di notte”, un calendario che va da marzo a settembre, coordinato dall’assessorato alla cultura con la partecipazione di tante realtà associazioni del territorio che da più anni organizzano momenti di cultura e intrattenimento, dimostrando passione e impegno.

Una programmazione fatta con largo anticipo per evitare sovrapposizioni, nonché coordinare e gestire al meglio il tutto offrendo un’ampia gamma di eventi che si susseguiranno nell’arco di sette mesi, accompagnando il pubblico sino a quelli che sono i tradizionali appuntamenti autunnali ed invernali.

Il Comune ha proseguito nella via intrapresa che ha portato non solo ad instaurare nuove collaborazioni, ma ha permesso anche di fare interagire tra loro, ancora più di quanto non fosse già in atto, le varie associazioni, con stimolanti scambi di idee e proposte.

“Ringrazio i rappresentanti di tutte le realtà impegnate nella realizzazione dei vari eventi della rassegna ‘Cielo di Notte’ per il lavoro svolto sino ad ora e che naturalmente prosegue, grazie al quale è possibile offrire una programmazione che copre diversi mesi con spettacoli in spazi conosciuti e in altri meno, permettendo così di vivere luoghi suggestivi della nostra città” ha detto l’assessore alla Cultura Luca Burgazzi.

“Organizzare eventi all’aperto comporta un grande impegno, un notevole dispendio di energie, nonché competenze e soprattutto professionalità, qualità che certo non mancano agli organizzatori, e che sono maturate con il tempo, a dimostrazione di quanto la realtà culturale cittadina sia vivace e variegata”, ha aggiunto.

“Queste realtà, che rappresentano una vera ricchezza per Cremona, affiancate ed accompagnate nella loro attività dall’impegno profuso dai vari Settori e Servizi del Comune, hanno un’indubbia capacità creativa che si traduce in proposte di ampio respiro, proposte che vanno naturalmente ad intersecarsi con l’attività dell’Amministrazione, e che hanno un forte richiamo di pubblico fatto di appassionati, curiosi, giovani e non solo che provengono da varie parti d’Italia e dall’estero con positive ricadute anche sull’economia cittadina”.

Agli organizzatori infine, il compito di fare una rapida carrellata dei singoli appuntamenti di “Cielo di Notte”, edizione 2024, che verranno poi di volta in volta ampiamente illustrati in prossimità del loro svolgimento, partendo dal primo, con la new entry Ape?Si, in programma il 23 marzo, per concludere con l’altro nuovo protagonista di questa edizione, GLIDE Society, che propone, il 20 e 22 settembre, Equinozio Sonoro.

