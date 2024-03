Lazio, Sarri si è dimesso: allenatore lascia il club biancoceleste

(Adnkronos) –

Maurizio Sarri si è dimesso dall’incarico di allenatore della Lazio. Lo apprende l’Adnkronos da fonti calcistiche, si attende l’ufficialità. Il tecnico biancoceleste ha formalizzato le dimissioni dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro l’Udinese. Sarri era arrivato alla Lazio nel 2021 ed era legato alla società da un contratto fino al 2025.

La Lazio, reduce da 4 sconfitte consecutive, è a quota 40 punti in classifica, in nona posizione. La squadra capitolina è stata eliminata dal Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League ed è in corsa in Coppa Italia, dove affronterà la Juventus nella doppia semifinale in programma ad aprile.

Potrebbe essere la coppia di ex attaccanti Tommaso Rocchi e Miroslav Klose a prendere il posto del dimissionario tecnico toscano. I due ex attaccanti biancocelesti farebbero da ‘traghettatori’ per le ultime dieci giornate di campionato e per le semifinali di Coppa Italia contro la Juventus.