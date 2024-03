C’è anche un uomo domiciliato in provincia di Cremona, nella fattispecie a San Giovanni in Croce, tra i sei indiani colpiti da decreto di fermo per l’omicidio del connazionale Singh Ranjit, ucciso a Brescia il 24 dicembre 2023. A eseguire la misura, emessa dalla Procura di Brescia, è stato il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brescia. Gli altri cinque indiziati sono stati invece fermati a Leno.

Il delitto, aggravato, secondo gli inquirenti, dalla premeditazione e dalla crudeltà, è stato commesso nella sera della Vigilia di Natale, in un parcheggio di Brescia. Il gruppo avrebbe fermato la vittima e l’avrebbe trascinata dietro alcune auto, per poi eviscerarla e colpirla ripeturamente in testa con un piede di porco. Il corpo dell’uomo, ormai privo di vita, era stato trovato poco dopo, abbandonato tra le vetture.

Gli investigatori hanno anche eseguito perquisizioni personali e locali, disposte dalla autorità giudiziaria nei confronti di altri 6 cittadini di nazionalità indiana, sempre residenti in provincia di Brescia, indagati per aver favorito gli assassini, aiutandoli a nascondersi e aiutandoli a trasferirsi all’estero appena dopo l’omicidio.

Le indagini hanno consentito, grazie alla analisi delle celle telfoniche e delle immagini di videosorgeglianza, di ricostruire la dinamica dell’omicidio, stabilendo tempi e modalità dell’agguato, tipologia delle armi bianche utilizzate, spostamenti e vie di fuga degli autoveicoli impiegati. Sono quindi stati identificati i cinque soggetti considerati gli autori materiali, nonché il presunto mandante, un imprenditore edile.

Il presunto movente del delitto sarebbe quello della vendetta: secondo il mandante, infatti, la vittima sarebbe stata responsabile degli incendi dolosi di tre automezzi di sua proprietà, verificatisi il 17 dicembre 2023. Gli incendi sarebbero a loro volta riconducibili a dissidi di natura lavorativa ed economica tra i due. LaBos

© Riproduzione riservata