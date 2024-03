E’ finito in carcere a Cà del Ferro un 42enne che doveva scontare gli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia, ma che contravvenendo all’obbligo, se ne era andato a Rimini. Lo hanno rintracciato le Forze di Polizia del posto, ospite di una struttura ricettiva e hanno quindi avvertito i Carabinieri di Ostiano. L’uomo si era tolto il braccialetto elettronico per non farsi localizzare.

E’ stato trattenuto nelle camere di sicurezza della città romagnola fino all’udienza che, la mattina del 12 marzo, ha convalidato l’arresto disponendo il ripristino della misura degli arresti domiciliari a Ostiano.

Il Gip di Cremona, valutata la trasgressione al provvedimento senza alcuna giustificazione e il fatto che si era disfatto del braccialetto elettronico per far perdere le sue tracce, ha disposto l’accompagnamento in carcere del 42enne. La mattina del 13 marzo i militari della Stazione di Ostiano sono andati a casa a prenderlo e lo hanno accompagnato a Cà del Ferro.

© Riproduzione riservata