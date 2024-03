Una giornata di mobilitazione ambientalista, organizzata da residenti nella frazione di Picenengo e supportata dal circolo di Legambiente Cremona. Il titolo scelto è “Fior di cemento” e intende riportare l’attenzione della città sui progetti di logistica e grandi superfici commerciali previsti tra via Sesto e la Paullese. Si svolgerà il prossimo 23 marzo a partire dalle 10, con ritrovo all’orario di via Frà Gherardo, con un’attività di pulizia delle strade e dei fossi dai rifiuti.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30 sono stati organizzati laboratori per realizzare palline di argilla e semi e letture di albi illustrati e storie per bambine e bambini sul rapporto con la natura.

Alle ore 15 è in programma un incontro sul tema “Il consumo di suolo a Picenengo e nella Pianura Padana. Quali prospettive?”, confronto con Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia e dalle 16 si terrà una camminata collettiva fino ai campi destinata all’edificazione del polo commerciale Cardaminopsis e del polo logistico di via Sesto.

L’iniziativa è promossa da cittadine e cittadini residenti a Picenengo che negli ultimi sei mesi hanno provato ad opporsi alla cementificazione del proprio territorio e che desiderano approfondire la riflessione sul tema del consumo di suolo, ampliando così il dialogo e la rete di sostegno alla mobilitazione.

“Sul territorio di Picenengo – sostengono gli organizzatori – sono stati recentemente approvati due progetti di cementificazione che andranno a cambiare radicalmente la morfologia, abitabilità e il traffico della frazione. Il gruppo di cittadine e cittadini che si è costituito intende provare a contrastare i due progetti di cementificazione: un polo commerciale/artigianale da oltre 60 mila mq (Cardaminopsis) e un polo logistico da oltre

150 mila mq (Racchetti).

Sono state messe in gioco molte competenze, risorse personali e comunitarie nel tentativo di percorrere tutte le strade democratiche per esprimere dissenso e per rendere note le proprie istanze.

In attesa di un prossimo incontro tra residenti e amministratori, è stato deciso di organizzare questo evento aperto a tutta la cittadinanza, all’interno del “Marzo ambientalista””.

