E’ una trovata pubblicitaria, di sicuro effetto, ma che non ha niente a che fare con le imminenti elezioni amministrative. La “Lista Civica Cremonesi”, reclamizzata attraverso i social e un sito internet, oltre che con manifesti per le vie della città, è in realtà un messaggio promozionale per reclamizzare un mazzo di carte da briscola in vendita online da oggi, 15 marzo.

Il sito si è attivato proprio questa mattina e rimanda a un video youtube nel quale alcune persone in differenti contesti (piazza del Comune, un’officina meccanica, la loggia dei Militi e altri) giocando sull’equivoco di uno spot elettorale, reclamizzano le carte da gioco di un noto marchio. “Le Cremonesi”, che molti avevano associato al cognome di una persona che nelle scorse amministrative (2015) si era affacciata sulla scena politica, sono in realtà le carte sul cui retro è raffigurata l’immagine dello stemma cittadino.

