“Ci aspetta una partita difficile e complicata, dovremo essere sul pezzo a livello tattico e soprattutto tecnico: sono bravi in ripartenza e hanno giocatori che possono metterci in difficoltà”, con queste parole ieri in conferenza stampa il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa ha presentato la partita contro il Sudtirol, in programma oggi (sabato 16 marzo) alle ore 14 allo stadio Druso di Bolzano. Il tecnico grigiorosso si aspetta quindi un match in cui il pallino del gioco sarà in mano alla sua squadra, con gli altoatesini a difendersi, pronti a colpire in contropiede. La squadra allenata da Valente ha uomini che possono fare male sfruttando la velocità, su tutti il bomber Casiraghi, capocannoniere con 14 centri all’attivo. La Cremo dovrà stare attenta a non commettere errori sulla pressione di un Sudtirol pronto ad approfittare di ogni piccola sbavatura.

Sarà importante per i grigiorossi chiudere bene prima della sosta di campionato, ossia mantenendo quel secondo posto che vale la promozione diretta in Serie A. Da giocare mancano nove giornate di regular season e ogni gara sarà una battaglia, ma ripartire dopo la pausa dall’attuale posizione di classifica sarebbe un bel vantaggio, soprattutto a livello psicologico.

La squadra di Stroppa si presenta all’appuntamento dello stadio Druso da imbattuta nel girone di ritorno, reduce da dieci risultati utili consecutivi. Il Sudtirol, invece, nell’ultimo turno di campionato ha perso 2-1 contro lo Spezia in trasferta, ma in casa ha vinto le ultime due partite disputate, sempre con il punteggio di 1-0.

I grandi assenti della partita, tutti e due per squalifica, saranno Tait da una parte e Johnsen dall’altra. La formazione titolare della Cremo non dovrebbe riservare sorprese, con Jungdal tra i pali davanti alla linea a tre difensiva composta da Antov, Ravanelli e Bianchetti. Sulle corsie esterne agiranno Zanimacchia e Sernicola, mentre a centrocampo dovrebbero partire dal primo minuto Pickel, Castagnetti e Falletti. Coppia d’attacco composta da Vazquez e Coda, quest’ultimo pronto a dare vita alla sfida nella sfida con Casiraghi, anche lui autore di 14 gol in Serie B.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata