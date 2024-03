È interamente composta dalla serie di opere astratta dal titolo “Forme immaginarie” la nuova mostra personale del cremonese Riccardo Bozuffi allestita a Piacenza all’Officina dell’Arte di Piacenza, in via Alberoni 14, dal 23 marzo (inaugurazione alle 17,30, segue rinfresco) al 9 aprile. Figlio d’arte, il padre Sergio è stato fra i maggiori restauratori padani, già dalla giovane età Riccardo coltiva la sua passione per il disegno e la pittura lo portano a frequentare la bottega d’arte del padre dove negli anni matura la sua vena artistica. Conosce vari esponenti della pittura del secondo Novecento che contribuiscono ad accrescere la sua passione per le diverse tecniche, come l’olio, l’acrilico, la tempera, l’acquerello e il trompe l’oeil. I viaggi compiuti negli anni e i paesaggi visitati sono da spunto per le sue innumerevoli opere ad acquerello. La critica ha particolarmente evidenziato la sua facilità ed immediatezza esecutiva, quasi come naturale conseguenza di una dote innata. Tiene corsi d’arte, soprattutto per i bambini.

«La sua vocazione – spiega il curatore, Simone Fappanni – sperimentalista lo ha condotto verso l’ideazione della tecnica denominata “Silver & Gold”, dal momento che le opere di questo ciclo sono realizzate su foglia d’argento e d’oro. Artista veramente eclettico, ama spaziare, con sorprendente continuità stilistica, dal realismo alla sperimentazione rimanendo sempre e comunque fedele a se stesso, a quella raffinatezza di fondo che s’innerva profondamente in ogni sua opera trasmettendo un senso di serena ed empatica contemplazione. Nei quadri “Silver&Gold”, al centro della rassegna, seppure permane l’interesse per il paesaggio non descritto ma suggerito attraverso forme e colori che lasciano all’osservatore la possibilità di comporre immagini, tutte mentali». L’esposizione, accompagnata da un elegante catalogo, è visitabile da martedì a domenica dalle 16,00 alle 18,45.

