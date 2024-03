Fatboy Slim è il primo ospite del Trf Live sotto il Torrazzo, che si esibirà in un live Dj set il 5 settembre, nella Piazza del Comune di Cremona.

Primo appuntamento annunciato nel 2024 dal Tanta Robba Festival, il Trf sotto il Torrazzo si terrà nei giorni 5 e 6 settembre, nella Piazza del Comune, all’ombra del maestoso Torrazzo, il campanile simbolo di Cremona.

Il leggendario DJ e beatmaker Norman Cook, noto al mondo come Fatboy Slim, porterà il suo sound al Tanta Robba Festival, con un imperdibile live DJ set il 5 settembre. Conosciuto per brani memorabili come “Right Here, Right Now”, “Rockafeller Skank” e “Praise You”, il Dj ha scritto un capitolo indelebile nella storia della musica dance mondiale dagli anni ’90 in poi, fondendo elementi di elettronica con hip-hop, rock e soul.

Fatboy Slim vanta collaborazioni con artisti del calibro di Madonna, Damon Albarn dei Blur, Macy Gray, David Byrne, Dizzee Rascal e Iggy Pop ed è celebre in tutto il mondo per l’energia travolgente dei suoi spettacoli.

L’evento, realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, è organizzato dalla Cooperativa Tre, un’entità nata grazie agli sforzi dell’associazione Gli Amici di Robi, che ogni anno realizza il Classics Streetball, un torneo di basket 3vs3 in memoria di Roberto Telli.

Da otto anni l’evento per eccellenza dell’estate cremonese, il Tanta Robba Festival ha nel corso degli anni ospitato artisti del calibro di Xavier Rudd, Nu Genea, Ghali, Calcutta, Samuele Bersani, Ernia, Ariete, Rkomi, Dargen D’amico, Rhove, La Rappresentante di Lista, Bresh, Frah Quintale, Capo Plaza, Francesca Michielin, Ghemon, Planet Funk, Lo Stato Sociale, Motta, The Bloody Beetroots, Psicologi e tanti altri.

