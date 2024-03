Gualtieri presenta Prestipino, prima Garante degli Animali a Roma

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo tra le prime città italiane ad avere istituito e regolato questa figura che è molto importante perché Roma ospita tantissimi animali e tantissime specie ed è giusto che abbiano un garante che gli dia voce perché i loro diritti siano assicurati, garantiti e tutelati”. Lo ha detto il sindaco Roberto Gualtieri in occasione della nomina e presentazione di Patrizia Prestipino come Primo Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale.

“Stiamo lavorando – ha aggiunto – per il primo ospedale veterinario pubblico e su tanti altri fronti perché i diritti degli animali siano assicurati e garantiti”. In merito alla Prestipino, ha sottolineato: “È una figura di grandissima esperienza e autorevolezza, conosce il mondo delle associazioni che rappresentano una grande ricchezza con cui dialogare”. xl5/vbo/gtr

