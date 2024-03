Continuano i controlli notturni dei Carabinieri di Cremona nell’ambito di appositi servizi finalizzati a contrastare le condotte di guida pericolose, con una nuova denuncia ed il contestuale ritiro di patente. Infatti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 52 anni, con precedenti di polizia a carico.

Intorno alle 01.30 del 21 marzo, una pattuglia della Radiomobile, nel corso del normale servizio di controllo del territorio, ha notato in viale Po un’auto con tre persone a bordo. Il conducente, alla vista dell’auto di servizio, ha invertito la marcia e si è diretto verso via del Giordano, ma è stato raggiunto e fermato in via Vecchia. A bordo del veicolo sono state identificate tre persone e dall’abitacolo proveniva un forte odore di alcol. L’uomo alla guida, durante le fasi di identificazione, presentava evidenti sintomi di alterazione dovuti all’abuso di alcolici perché aveva difficoltà nel parlare. Quindi, è stato sottoposto al test che ha evidenziato un valore di quasi 1,00 g/l, il doppio del consentito.

Tenuto conto anche delle aggravanti per le violazioni commesse tra le 22.00 e le 07.00, per l’uomo è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e la sua patente di guida è stata ritirata, mentre l’auto è stata affidata a persona in grado di guidare.

