Paura nel pomeriggio di giovedì a Soncino, in una carpentedia di via I Maggio, dove un operaio è rimasto ferito all’occhio durante lo svolgimento del proprio lavoro. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Crema, intervenuti insieme al personale di Ats Val Padana, l’uomo, un 47enne italiano, stava svolgendo il proprio lavoro quando il martello che stava utilizzando gli è rimbalzato in faccia, colpendolo all’occhio sinistro.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che gli hanno prestato le prime cure, per poi trasportarlo all’ospedale di Crema. Le sue condizioni non sarebbero gravi. lb

