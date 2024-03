Purgatori, gip Roma dispone perizia su causa morte

(Adnkronos) – Il gip di Roma ha disposto una perizia, nell’ambito di un incidente probatorio, per stabilire le cause della morte del giornalista Andrea Purgatori, deceduto nel luglio dello scorso anno. Nel procedimento sono indagati con l’accusa di omicidio colposo quattro medici. Il giudice ha conferito l’incarico a quattro specialisti che avranno 90 giorni per rispondere ai quesiti relativi alla causa della morte, presenza di eventuale metastasi e stabilire quando è partita l’infezione cardiaca.