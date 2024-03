Il Bando “Nuova Impresa” 2024 sarà realtà: questa la novità emersa durante la seduta della IV Commissione permanente – Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione, presieduta dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Ventura. Presente anche l’assessore regionale allo sviluppo economico, Guido Guidesi, che ha presentato i dati e contenuti rispetto al bando promosso da Regione Lombardia.

LA DOTAZIONE FINANZIARIA

“Un ulteriore passo importante verso le nuove imprese e lavoro autonomo è stata fatto” ha evidenziato Ventura, presidente della IV Commissione Attività produttive. “Come ci ha anticipato in Commissione l’assessore regionale Guidesi, sarà approvato, nelle prossime giunte, il Bando “Nuova Impresa” 2024, con una dotazione finanziaria di 3.700.000 euro.

Altra questione importante, in cui la Regione si è impegnata: tutti i soggetti, che hanno fatto domanda e sono stati ammessi nel 2023, ma sono rimasti esclusi per esaurimento dei fondi, allora stanziati, potranno fruire del contributo, in quanto saranno appostati ad integrazione del bando altri 1.918.000 euro, che andranno a coprire così tutte quelle istanze”.

“Regione Lombardia è vicina anche a tutti coloro che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale, non solo a parole, ma nei fatti” ha concluso Ventura. “Nel 2023 le istanze del “bando nuova impresa”, ad oggi accolte sono state circa 500 (736 presentate e 247 escluse): con un contributo, a fondo perduto di Regione Lombardia, si è quindi dato vita a nuove attività lavorative a beneficio dell’occupazione, del lavoro e dell’economia regionale”.

IL BANDO: A COSA SERVE

Il bando “Nuova Impresa”, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con il Sistema Camerale lombardo, è volto all’avvio di nuove imprese e finalizzato quindi all’autoimprenditorialità, sia in forma di lavoro autonomo, con partita IVA individuale, che strumento ulteriore per il ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, che prevede pertanto l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.

