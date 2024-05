Il vicepresidente della Regione Lombardia con delega al Bilancio Marco Alparone, di Fratelli d’Italia, era aa Cremona oggi per sostenere la candidatura di Alessandro Portesani, proprio nel giorno in cui sono emerse più chiaramente che mai le crepe all’interno della coalizione di centrodestra in merito alle nomine di Centropadane Srl e alla scelta dei candidati sindaco.

Già sindaco di Paderno Dugnano per 10 anni, Alparone – reduce dall’incontro a Brescia con il Presidente Mattarella per il ricordo della strage di piazza della Loggia – ben conosce le difficoltà dell’amministrare, “e per questo mi sento innanzitutto di ringraziare chi ha il coraggio di mettersi a servizio della propria città. Il servizio agli altri è già di per sè motivo di grande valore. Detto questo, sono importanti i contenitori ma sono più importanti i contenuti. C’è una coalizione di centrodestra unita che ha scelto un ottimo candidato sindaco, una persona che viene da un’esperienza di servizio, e a maggior ragione, lavorando con le fragilità. Il centrodestra sa sempre scegliere lasciando da parte le magliette dell’appartenenza politica ma scegliendo le persone che meglio possono fare servizio per una città. E penso che quest’anno hanno scelto molto bene”.

La Regione è spesso sotto accusa per le note traversie dei pendolari sulle linee ferroviarie e per le liste d’attesa nella sanità: “Le critiche- afferma il vice di Fontana – servono per provare a fare meglio. Rispetto agli investimenti che Regione Lombardia sta facendo sia sulle infrastrutture che per le dotazioni, c’è da guardare il quadro d’insieme: siamo la regione che ha un’offerta ferroviaria unica nel panorama italiano, una delle migliori in quello Europa. Certo che i nostri cittadini sono esigenti, hanno bisogno di rispetto dei tempi, e questo spesso è un problema di infrastruttura, ma anche di sicurezza. Stiamo investendo tantissimo, e siamo sicuri che riusciremo a dare una risposta adeguata alla domanda dei cittadini di Cremona.

Il tema della sanità è ancora più importante. Coniugare prossimità ed eccellenza; regione Lombardia da sempre è un’eccellenza ospedaliera e il fondo sanitario regionale sarà di ben 850 milioni in più quest’anno, in primis vincolati al recupero delle liste d’attesa. C’è però anche un tema di rimodulazione degli accessi: spesso sono impropri, e senza una corretta programmazione. In questo la medicina territoriale deve fare tanto, deve cioè prendere in carico le persone, il che porterà anche a una riduzione nelle liste d’attesa”.

I Comuni – tra cui Cremona – lamentano tagli alla spesa corrente da parte dello Stato proprio mentre stanno mettendo a terra le opere del Pnrr, in parte finanziate con fondi propri che adesso rischiano di non arrivare più. Ma per Alparone il problema è un altro: “In realtà lo Stato sta investendo di più. La rimodulazione delle risorse del Pnrr comporta una responsabilità che tutti dobbiamo condividere. Ci sono regole di rispetto temporale che derivano direttamente dall’Europa, non dal Governo italiano; e poi i progetti debbono essere conformi ad obiettivi di carattere ambientale molto precisi. Questo Governo è riuscito in un miracolo, cioè a riprogrammare molte delle risorse del Pnrr che non avevano finalità conformi a quanto richiesto. Ed oggi giustamente i territori chiedono che quei progetti vengano finanziati con altri fondi: quindi l’obiettivo è di aggiungere altre risorse, non di definanziare”. gbiagi

