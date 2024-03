“Novità e criticità nelle vendite esecutive immobiliari” è il titolo del convegno formativo che si è svolto oggi pomeriggio nel Salone dei Quadri di Palazzo Comunale di Cremona organizzato da A.DE.CR.E., associazione senza fini di lucro dei “Delegati di Cremona per lo studio del diritto dell’esecuzione forzata e del diritto delle crisi economiche” aperta ad avvocati e commercialisti.

L’associazione è stata costituita nel gennaio dell’anno scorso dall’avvocato Elena Monticelli, che ne è il presidente, dall’avvocato Sara Gandolfi, vice presidente, dall’avvocato Cristina Bazzola, referente del Comitato scientifico, da Giorgio Agosti, tesoriere, e dall’avvocato Giulia Zambelloni, segretario. come centro di aggregazione, formazione e confronto tra liberi professionisti che svolgono incarichi in materia di esecuzione forzata e crisi economiche, con la finalità di contribuire mediante attività di confronto ed aggiornamento alla formazione di professionisti qualificati nelle materie dell’esecuzione forzata per contribuire a rendere più efficienti le procedure esecutive e nel contempo per garantire ai cittadini dei professionisti attenti e preparati per la tutela dei loro diritti.

Oggi pomeriggio, tra i vari argomenti trattati, si è parlato di confisca e sequestro penale nelle esecuzioni immobiliari, degli effetti delle procedure del sovraindebitamento sulle esecuzioni immobiliari e della normativa antiriciclaggio nelle vendite compiute nelle procedure esecutive immobiliari.

All’appuntamento sono intervenuti il sindaco Gianluca Galimberti, il presidente del Tribunale Anna di Martino, il giudice Andrea Milesi, magistrato delegato e coordinatore dell’area esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali, e i giudici della Suprema Corte di Cassazione Giovanni Fanticini e Raffaele Rossi.

Al primo convegno dell’associazione hanno partecipato anche l’avvocato Mario Santopietro, vice presidente nazionale A.c.d.c., il presidente nazionale A.c.d.c Domenico Piovesana, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Cremona Alessio Romanelli, il presidente dell’Ordine dei commercialisti Paolo Stella Monfredini, tutti gli associati A.DE.CR.E. e molti associati delle oltre 40 associazioni nazionali di A.c.d.c., i cui iscritti si sono collegati anche da remoto.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Cremona, dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cremona e dall’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Cremona.

