Dal ritorno di Daniela Lucangeli alla lectio di Umberto Galimberti. Torna Il Tempo dell’infanzia, contenitore di iniziative formative, divulgative e laboratoriali rivolte ad insegnanti, operatori, genitori, bambini e cittadini, e dedicate alla fascia d’età 0-11 anni, sviluppato all’interno del più ampio progetto Il Tempo Ritrovato del Comune di Cremona e della Rete degli Istituti Comprensivi della città con capofila l’Istituto Comprensivo Cinque, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e il Settore Cultura e il Centro Quartieri e Beni Comuni del Comune di Cremona. Programma e finalità della seconda edizione di questo articolato progetto sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina a SpazioComune presenti Maura Ruggeri, assessora all’Istruzione del Comune di Cremona, Luca Burgazzi, assessore alla Cultura del Comune di Cremona, Luca Zanacchi, assessore ai Quartieri e Percorsi di Cittadinanza del Comune di Cremona, Silvia Bardelli, dirigente del Settore Politiche Educative del Comune di Cremona, e Marcella Maffezzoni in rappresentanza dell’Istituto Compresivo Cremona Cinque.

Maura Ruggeri, Assessore all’Istruzione del Comune di Cremona dice: “Nel progetto c’è grande lavoro intersettoriale dell’Amministrazione comunale con Politiche Educative, Cultura e Quartieri Beni Comune, ci sono gli Istituti comprensivi con capofila il Cremona Cinque, i partner come l’Università di Pavia, l’UST, l’Archivio di Stato, l’Asst e Legambiente, perché questo è un progetto di rete. Al centro della rassegna ci sono i bambini e le bambine 0-11 anni e le loro famiglie con un obiettivo che riguarda tutta la comunità: quello di garantire loro una crescita equilibrata e una educazione di qualità. Questo obiettivo chiama in causa tutta la comunità educante. Abbiamo una questione demografica esplosiva. Non è retorica dire che bisogna partire dai bambini per il futuro del territorio”. Luca Burgazzi, Assessore alla Cultura del Comune di Cremona interviene su un altro tema, caro: “Sottolineo l’intersettorialità di questa rassegna perché è un valore aggiunto. Il Settore Cultura, con i Musei e la Piccola Biblioteca, lavora da anni per la fascia di bambini 0-11 anni, e la risposta è importante, segno che stiamo soddisfacendo un bisogno, quello di fare comunità a partire dai più piccoli. Il coinvolgimento degli insegnanti e delle famiglie, non solo come fruitori ma come protagonisti, è fondamentale. Credo che questo sia uno dei lavori più importanti che un’istituzione debba e possa fare”. Parola anche a Luca Zanacchi, Assessore Sport, Quartieri, Piano del verde e Percorsi di Cittadinanza “Noi del Centro Quartieri Beni Comuni, insieme alle associazioni, proponiamo all’interno della rassegna ‘La città che respira’, un progetto che punta a far scoprire ai bambini e alle famiglie tre ambiti del nostro verde urbano, poco conosciuti: gli orti urbani, i boschi urbani e i prati selvatici. L’obiettivo è quello di valorizzare la biodiversità anche in ambito urbano”.

Silvia Bardelli, Dirigente del Settore Politiche Educative e Istruzione del Comune di Cremona “Dal Tempo Ritrovato sono nati in questi anni Il Tempo dell’Infanzia e il Tempo CrEDIBILE. Questo a dimostrazione del grande lavoro fatto con le scuole e con la rete. Un elemento fondamentale per fare iniziative che siano realmente legate ai bisogni del territorio”. Infine Marcella Maffezzoni, referente del progetto Tempo Ritrovato per la Rete degli Istituti comprensivi, in rappresentanza di Susanna Rossi, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Cremona Cinque “Questo progetto ci ha permesso di ampliare su larga scala ciò che nelle scuole facciamo quotidianamente, in particolare la promozione di quell’alleanza educativa che è importante per tracciare le strade per i nostri bambini e i nostri ragazzi. Tutto ciò richiede un grande sforzo ma restituisce anche una grande soddisfazione”.

