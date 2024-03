Non ancora una presentazione pubblica della lista che si presenterà alle elezioni, ma l’ufficializzazione del Gruppo Territoriale di Cremona del Movimento 5 stelle..

Giovedi sera, primo giorno di primavera, a SpazioComune gli attivisti pentastellati si sono riuniti per discutere di programma elettorale per le comunali e scegliere il capolista. A coordinare i lavori, Luca Nolli, consigliere comunale uscente che ha sottolineato la coerenza del movimento in questi anni e Paola Tacchini, già candidata alle Politiche di fine 2022. In collegamento video, il responsabile provinciale Marco Degli Angeli.

