La Questura di Cremona, a seguito dell’iniziativa varata dal Ministero dell’Interno, ha avviato una nuova procedura per la richiesta del passaporto, prevedendo accanto all’agenda ordinaria una seconda agenda prioritaria.

Il nuovo canale di prenotazione, disponibile sulla piattaforma “passaportonline.poliziadistato.it”, offre al cittadino che abbia la necessità di ottenere il passaporto entro 30 giorni per viaggi connessi a motivi di lavoro, studio, turismo o salute la possibilità di richiedere un appuntamento prioritario tale da consentirgli di ricevere il documento di viaggio in tempi compatibili con le sue esigenze.

Richiesto l’appuntamento, il cittadino dovrà presentarsi nel giorno e nell’orario indicati all’Ufficio Passaporti, portando con sé anche la documentazione attestante l’esigenza di rilascio del passaporto in via prioritaria.

Per la ricezione delle istanze dell’agenda prioritaria sarà dedicato un apposito sportello.

Per quanto concerne gli orari di apertura al pubblico, la Questura di Cremona, per venire incontro alle necessità dell’utenza, ha ampliato gli orari di apertura dell’ufficio passaporti: gli sportelli saranno infatti aperti al mattino dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30, al pomeriggio nelle giornate di lunedì dalle14.30 alle 18.30 e di mercoledì, in cui sarà orario continuato fino alle 18.30.

Per quanto riguarda le consegne sarà cura dell’ufficio inviare una mail all’utente per informarlo che il suo passaporto è pronto per il ritiro. A far data dalla ricezione della mail il cittadino potrà dunque presentarsi in ufficio in uno dei giorni di apertura per il ritiro del titolo di viaggio.

A tal proposito, si comunica che, ad oggi, sono in giacenza circa 1700 passaporti, già stampati, in attesa di essere ritirati, alcuni dei quali risalenti al 2021. Pertanto, si invita l’utenza a recarsi in Questura per ritirare i passaporti pronti.

