Il direttore scientifico del progetto Ilde Bottoli e la ds del Torriani Simona Piperno hanno inaugurato la mostra storico didattica relativa al viaggio della memoria 2024 allestita nell’istituto di via seminario (scuola capofila della rete essere cittadini europei per una memoria attiva) con le prime presentazioni a cura delle classi di Sraffa, Einaudi, Anguissola, Ghisleri e Vida.

Si prosegue martedì 26 marzo con Galilei, Stanga Crema, Manin, Stradivari, Aselli e mercoledì 27 marzo con Racchetti-Da Vinci, Manziana, Stanga Cremona, Torriani, Romani.

Memoria e presente nel video realizzato dallo Sraffa sulle note di Ghali Casa mia; l’Einaudi ha proposto un approfondimento sugli esuli istriani dalmati e una rielaborazione grafica della famosa foto che ritrae Egea Haffner, la bambina con la valigia simbolo della tragedia di quell’esilio forzato. Le quinte bio dell’Anguissola hanno approfondito la storia del campo di Gonars e le vicende di confine relative a Gorizia e Trieste, il Ghisleri ha proposto un excursus sul fascismo e il Vida ha raccontato la Slovenia con un taglio storico critico.

Le presentazioni della mostra si concluderanno il 27 con il Torriani che presenta un ebook composto collettivamente dagli studenti che partecipano al viaggio. Si tratta di un’opera liberamente scaricabile da qrcode in creative commons. Gli studenti hanno decostruito le ” bufale ” sul fascismo relative a colonialismo, razzismo, confine orientale, la considerazione delle donne. E’ la messa in questione dell’ idea diffusa di “italiani come brava gente”. Ne consegue la consapevolezza che sono tante le bufale sul fascismo che ci hanno impedito di fare i conti con il passato. Il saggio collettivo del Torriani interviene proprio su questo per restituire alcune, fondamentali verità.

