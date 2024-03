Barbara Cittadini eletta presidente Aiop Sicilia “Ora patto sociale”

CATANIA (ITALPRESS) – L’assemblea di Aiop Sicilia, che si è riunita a Catania, ha eletto Barbara Cittadini presidente. “Tornare alla guida di Aiop Sicilia è un privilegio inatteso, una chiamata ad una forte responsabilità, da parte delle colleghe e dei colleghi, una chiamata della quale avverto tutti gli oneri e gli onori, poiché è un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni a livello nazionale. Oggi, grazie all’esperienza nazionale e al legame forte che ho con la Sicilia, sono convinta che si possa scrivere, in piena sinergia con la Regione, un patto sociale che ci consenta di tutelare il diritto alla salute di tutte le siciliane e di tutti i siciliani, e di farlo all’interno della nostra isola”, afferma Barbara Cittadini, che è anche presidente nazionale dell’Associazione e guiderà Aiop Sicilia per il quadriennio 2024-2028.

sat (fonte ufficio stampa Aiop)