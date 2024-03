Tutti a tavola. Duecento tra bambini e genitori, oggi, si sono presentati puntuali, alle 12.30, alla scuola Stradivari di Cremona per un pasto d’eccezione: il pranzo offerto tra i banchi di scuola alle famiglie. L’iniziativa, voluta per far sperimentare a genitori e bimbi delle scuole infanzia statali e comunali e delle scuole primarie statali l’esperienza della ristorazione scolastica, è stata realizzata – con il patrocinio dell’Ats Val Padana – all’interno del progetto Il Tempo CrEDIBILE, rassegna sull’alimentazione organizzata all’interno del progetto pedagogico ed educativo Il Tempo Ritrovato da Comune di Cremona e dalla Rete degli Istituti Comprensivi di Cremona (capofila l’Istituto Comprensivo Cremona Cinque), in sinergia con diverse associazioni del territorio.

Al tavolo anche l’assessore all’Istruzione Maura Ruggeri, il vicesindaco Andrea Virgilio, la dirigente dell’Istituto Comprensivo Cremona Cinque Susanna Rossi e il direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’Ats Val Padana Cristina Somenzi. Protagonisti i cuochi e le cuoche delle scuole comunali e quelli della ditta di ristorazione Camst.

Il menù? A scelta tra due proposte, rigorosamente sane, sfiziose e valorizzanti i prodotti biologici e a chilometro zero. Come antipasti, i cuochi hanno proposto finocchi, arance e semi misti oppure iceberg con sedano e miele; in entrambi i menù, un bis di primi: miglio con zucca gratinato e pasta integrale al pesto di barbabietola e mandorle oppure lasagnette carasau con porri e scamorza e pasta integrale con pesto di pomodori secchi e noci; il secondo a scelta tra cracker con humus di ceci o crocchette di riso, zafferano e cannellini con soianese; e per finire, bis di dolci con crostata e torta soffice.

“Un ringraziamento sentito – la dichiarazione di Silvia Bardelli, dirigente delle Politiche Educative – va ai cuochi comunali e ai cuochi Camst che hanno lavorato moltissimo per organizzare questa giornata con doppio menù. Molti genitori non hanno mai l’opportunità di assaggiare quello che si mangia a scuola, né di vedere gli ambienti dedicati al pranzo.

Questa è stata un’occasione speciale che non escludiamo di ripetere in futuro e che si aggiunge ad altre iniziative, come la “Green Food Week”, “Scegli il tuo menù alimenta il tuo benessere”, che mirano a incentivare abitudini alimentari sane e sostenibili attraverso azioni concrete e anche piacevoli.”

© Riproduzione riservata