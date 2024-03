E’ di un morto il bilancio dell’incidente avvenuto oggi sabato 23 marzo poco dopo le 13 sulla statale 90 a Rivolta d’Adda in direzione di Cassano. La vittima è un motociclista di 47 anni, resiente sul milanese che alla guida di una Kawasaki si è scontrato con una Volkswagen Polo condotta da una giovane di 19 anni. L’urto è stato molto violento e l’uomo è stato sbalzato dalla sella per diversi metri. Una volta giunti i soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata