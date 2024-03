E’ stato riesumato dall’Ufficio Tecnico di Bozzolo il vecchio cartello che indica la presenza di ordigni bellici. Un cartello davvero retrò che però è tornato utile per l’occasione, dato che domenica mattina dalle ore 8 alle ore 12 sia Bozzolo sia Marcaria saranno mobilitati per il trasferimento delle due bombe della Seconda Guerra Mondiale, inesplose, rinvenute nel tracciato del cantiere del raddoppio ferroviario a Marcaria.

I due ordigni saranno trasferiti a Medole, in sicurezza, per essere poi fatti brillare tra le ore 14 e le ore 16 nella cava Cà Fattori. La messa in sicurezza durerà quattro ore, dalle 8 alle 12, e per questo la strada Padana Inferiore sarà chiusa al traffico in questo lasso di tempo con la deviazione dei mezzi sulla vecchia strada Bozzolo-San Martino dall’Argine-Marcaria (e viceversa). Dalle 12 la strada sarà riaperta e inizierà lo spostamento verso e proprio che durerà fino alle 13.30. Dalle 14 le operazioni di brillamento dei due ordigni, il tutto a cura del X Genio Guastatori Col di Lana di Cremona.

