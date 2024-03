Il 2 aprile è la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo. Per questo, l’associazione Accendi il Buio organizza diversi momenti e appuntamenti collaterali, che avranno come filo conduttore “Sono autistico, ecco cosa mi piacerebbe dirti…”: un breve testo tratto da una lettera di Angel Riviere, professore di psicologia Evolutiva dell’Università di Madrid. È una testimonianza che propone con semplicità e tenerezza il punto di vista di una persona con autismo, il suo sguardo sulle cose, il suo sentire, ciò che desidera e ciò che la mette in difficoltà.

Da questo testo prenderà spunto la riflessione con gli studenti di alcune scuole che accoglieranno Accendi il buio nel corso di un incontro dal titolo L’autismo è mio compagno di banco. Si parte il 26 marzo con l’Istituto Torriani di Cremona, per poi proseguire con la scuola secondaria di I grado di Sesto Cremonese (3 aprile), l’Istituto Pacioli di Crema e il liceo scientifico Aselli di Cremona (entrambi il 6 aprile).

Toccare con mano il mondo dell’autismo, sentirlo raccontare con le parole di chi lo vive in prima persona è un modo per provare ad abbattere le barriere e il circolo vizioso ignoranza-timore-indifferenza o, peggio ancora, rifiuto. Queste stesse parole saranno diffuse anche attraverso il web, sui canali dell’associazione, perché possano raggiungere il maggior numero di persone possibile.

L’intento è quello di aiutare a comprendere che tra le persone cosiddette ‘normali’ e le persone con autismo sono molti di più gli aspetti che accomunano rispetto a quelli che creano distanza, e che può essere estremamente arricchente per tutti entrare in relazione. Una relazione che, semplicemente, chiede alcune attenzioni che permettano di accostarsi con rispetto e sensibilità al mondo autistico.

Per creare consapevolezza e cultura dell’autismo Accendi il buio sarà presente anche in un contesto in cui non è usuale parlare di questi temi e che, proprio per questo, rappresenta un’occasione preziosa: dal 2 al 7 aprile la palestra FIT Emotion di Castelleone ospiterà la Sedia di Roberta, un’opera d’arte realizzata da Roberta Biondini, ragazza con sindrome di Asperger socia dell’associazione, oltre a testi e immagini che racconteranno ai frequentatori della palestra il mondo di Accendi il buio. A conclusione della settimana, il 7 aprile, Simone Pegorini, presidente dell’associazione, porterà la sua testimonianza in apertura dell’evento Zumbathon, alle ore 17.

Domenica 7 aprile sarà anche la giornata di festa dedicata alle famiglie di Accendi il buio, che si ritroveranno presso il Centro Ricreativo di Malagnino per pranzare in compagnia, per trascorrere qualche ora insieme e applaudire il magico Beru che inizierà il suo spettacolo di magia alle 15.

Domenica 28 aprile dalle ore 15 si parlerà di autismo lungo gli argini del Po. Il bar Garden di Castelvetro Piacentino, in collaborazione con il Comune e il Gruppo Alpini del paese, organizza una passeggiata lungo il fiume, con partenza e ritorno presso la sede del Gruppo Alpini, giochi e merenda per i partecipanti. Sarà l’occasione per dar voce ad alcune testimonianze e per distribuire materiale informativo.

