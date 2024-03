Venezia, incendio in abitazione a Chioggia: 3 morti

(Adnkronos) – E’ di tre morti il bilancio di un incendio scoppiato nella notte in un’abitazione a più piani a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia. Le vittime sono una coppia, lui di 64 anni e lei di 59 anni, e il figlio 27enne. Le fiamme sarebbero divampate al piano terra. Sul posto i vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere e Mestre che hanno avviato le indagini per stabilire le cause del rogo. L’abitazione è stata posta sotto sequestro.